“Vaffa*** lo Scudetto”, cori contro la squadra. Ma il Napoli ha bisogno di tifosi, non di occasionali

Il settore ospiti contesta la squadra dopo la sconfitta del Napoli a Torino

“Vaffa*** lo scudetto, meritiamo più rispetto”. Questo durissimo coro cantato dai tifosi del Napoli nel settore ospiti dello stadio Grande Torino dopo la prestazione sconcertante e la sconfitta per 3 a 0 contro i granata. Poi il “Vergognatevi” ed addirittura “Andate a lavorare”.

Cori contro la squadra dopo la sconfitta del Napoli a Torino

Il Calcio Napoli si è scucito lo Scudetto dal petto già dopo le primissime giornate di questa nuova stagione. Chi si aspettava che gli azzurri difendessero il titolo con ogni forza, pur senza pretendere un bis, è rimasto subito deluso: squadra irriconoscibile, l’allenatore Rudi Garcia che non si è mai integrato, troppi calciatori scontenti alle prese con richieste di rinnovi con ingaggi sensibilmente più alti. Tanti, troppi i fattori in gioco, ed il presidente Aurelio De Laurentiis si è assunto tutte le responsabilità di un’annata che può concludersi in maniera disastrosa visto il momento attuale.

Walter Mazzarri non è riuscito a dare quella svolta che si sperava. Le buone prestazioni degli esordi contro Real Madrid, Inter e Juventus, pur consistendo in altrettante sconfitte, sono anch’esse svanite nel nulla ed il periodo natalizio sembra avere addirittura peggiorato la situazione.

È questo il momento dove c’è più bisogno di tifosi

Adesso sembra essere venuto meno anche il supporto di alcuni tifosi, almeno quelli in trasferta ieri a Torino. Allo stadio Maradona, al contrario, le curve non hanno mai fatto mancare il sostegno, che d’altra parte oggi è più che vitale. L’anno scorso, quando si stravinceva il campionato, era certamente più semplice applaudire e stare vicini alla squadra, ma non è di un atteggiamento da occasionali che adesso vi è bisogno.