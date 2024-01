Allenamento pomeridiano a Castel Volturno, giocatori con il trolley pronti per il ritiro

Report allenamento SSC Napoli, si attende ancora l’ufficialità del ritiro

Il Calcio Napoli si è allenato questo pomeriggio all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 15. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio a Torino hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa hanno lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento ed esercitazione finalizzata al possesso palla. Chiusura con una serie di partitine a campo ridotto. Olivera ha svolto allenamento personalizzato in campo. Ostigard ha lavorato in gruppo.

Ancora nessuna comunicazione ufficiale dalla SSC Napoli circa il ritiro che squadra e staff tecnico dovrebbero affrontare da oggi fino a sabato, giorno della partita tra azzurri e Salernitana. Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe questa la decisione presa da Aurelio De Laurentiis all’indomani della disfatta di Torino, che ha rappresentato probabilmente il punto più basso di questa stagione in termini di atteggiamento mostrato. Alcuni giocatori si sarebbero presentati a Castel Volturno con il trolley, pronti a trasferirsi nell’albergo di Pozzuoli designato.

Una sconfitta impietosa, la quarta nelle ultime sei partite, che ha dimostrato quanto i campioni d’Italia in carica siano completamente disorientati: secondo quanto riportato dal bordocampista di DAZN, Kvaratskhelia avrebbe chiesto per 10′ ad inizio ripresa quale sarebbe dovuta essere la sua posizione in campo. Una chiara fotografia dello stato confusionale nel quale si trovano i giocatori da inizio anno.