De Laurentiis vuole Conte a tutti i costi: offerta faraonica e carta bianca sul mercato

Non si è ancora arreso Aurelio De Laurentiis all’idea di non vedere Antonio Conte sulla panchina del Calcio Napoli. Il patron di Filmauro, secondo quanto riportato da Il Mattino, avrebbe infatti proposto al tecnico un contratto faraonico nelle ultime ore: 8 milioni a stagione per 3 anni e mezzo e carta bianca sul mercato.

Napoli, De Laurentiis ci riprova con Conte: offerti 24 milioni di euro in tre anni e mezzo

Oltre a questo, ADL avrebbe promesso all’allenatore pugliese anche un nuovo direttore sportivo, Gianluca Petrachi, e la possibilità di portare all’ombra del Vesuvio anche il suo uomo di fiducia Gabriele Oriali.

Insomma, il presidente della SSC Napoli le starebbe davvero provando tutte per convincere immediatamente Conte, che invece sembra intenzionato ancora ad attendere. Una trattativa che francamente sembra di improbabile riuscita, ma che potrebbe avere un risvolto inaspettato magari a fine stagione, quando i due potrebbero incontrarsi nuovamente.

Intanto, il rapporto tra De Laurentiis e Walter Mazzarri sembra proseguire senza intoppi nonostante i risultati scadenti della squadra: presidente e allenatore hanno discusso anche di un’eventuale chiusura anticipata del mandato, cosa che avverrebbe solo nel caso in cui il patron riuscisse a convincere quello che poi diventerebbe l’allenatore del futuro azzurro. Intanto si prosegue con il tecnico di San Vincenzo, che per ora sta riuscendo a mantenere l’empatia con il gruppo: la squadra è affranta e spaesata, ma non è contro la sua gestione.