La decisione del Giudice Sportivo dopo l’intervento killer di Mazzocchi su Lazaro

Se l’è cavata con una sola giornata di squalifica il nuovo acquisto del Calcio Napoli Pasquale Mazzocchi, espulso nella partita del suo esordio in maglia azzurra contro il Torino dopo soli 5 minuti giocati. Un intervento killer sulla coscia sinistra di Lazaro, che però è stato valutato non intenzionale dal giudice sportivo.

Giudice Sportivo, Pasquale Mazzocchi squalificato per una sola giornata

Mazzocchi salterà dunque solo la sfida di sabato prossimo contro la Salernitana, e rientrerà in campionato contro la Lazio il 28 gennaio prossimo allo stadio Olimpico. Anche se avesse ricevuto una squalifica di due giornate, il difensore non avrebbe comunque saltato la semifinale di Supercoppa Italiana in programma il 18 gennaio prossimo a Riad in Arabia Saudita contro la Fiorentina: la Lega Serie A aveva infatti comunicato in precedenza che l’eventuale squalifica in campionato di un giocatore partecipante alla competizione sarebbe stata scontata nella giornata successiva e non nelle due gare che assegnano il trofeo.

Sanzionata anche la SSC Napoli con un’ammenda di 10 mila euro, “per avere suoi sostenitori, al 21° ed al 24° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco numerosi fumogeni che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara in due occasioni per complessivi tre minuti; sanzione attenuata ex art.

29, comma 1 lett. b) CGS”.

Squalificato per una giornata anche il calciatore della Salernitana Giulio Maggiore, espulso per doppia ammonizione contro la Juventus nell’ultima partita disputata allo stadio Arechi.