Napoli-Barak, fumata nera: la Fiorentina non è convinta di Demme

Il Calcio Napoli continua il suo mercato invernale. Dopo l’acquisto di Mazzocchi sono ancora varie le pedina che il presidente De Laurentiis ha in mente con il suo staff per arricchire una rosa che sta deludendo tutto l’ambiente. Complici i vari intoppi per Samardzic creati dal padre del calciatore (la trattativa però resta viva e saranno decisivi i prossimi giorni), la dirigenza azzurra ha messo un altro calciatore nel mirino ed è Antonin Barak della Fiorentina, pallino del presidente dei campioni d’Italia.

Barak è il nome in auge per la mediana, ma la prima offerta è stata rifiutata dalla Fiorentina

Secondo quanto riportato dalla testata Tuttomercatoweb.com, il Napoli ha provato il primo affondo al centrocampista ex Verona proponendo ai Barone il mediano Diego Demme più un conguaglio economico. Secondo le ultime però i viola hanno rifiutato la proposta visto che non sono interessati al tedesco sia per abbondanza in quel ruolo e sia soprattutto per la totale mancanza di minutaggio dell’ex Lipsia in questo campionato.

L’alternativa gradita al Napoli sarebbe anche quella legata al prestito oneroso, ma la Fiorentina ha rifiutato anche questa proposta, aprendo però ad un prestito con obbligo di riscatto, idea che non alletta la dirigenza azzurra. I viola potrebbero rivedere leggermente le loro idee, visto che il calciatore ha chiesto di essere ceduto per poter dimostrare il suo valore in un’altra squadra e strappare la convocazione in vista di Euro 2024 con la sua Repubblica Ceca. Con Vincenzo Italiano il rapporto non è mai sbocciato e il tecnico ex Spezia ha relegato quasi sempre il calciatore in panchina, non rientrando spesso neanche nelle rotazioni dei cinque cambi. Per questo motivo anche l’entourage del ceco sta spingendo per la cessione, opzione che conviene anche alla Fiorentina visto che il valore del calciatore con lo scarso minutaggio concesso è in caduta libera.