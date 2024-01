Castel Volturno, seduta mattutina e poi tutti nuovamente a Pozzuoli: gli aggiornamenti

Il Calcio Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 15. La squadra ha iniziato la sessione sul campo 2 con riscaldamento e lavoro tecnico tattico. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 1 dove ha svolto esercitazione finalizzata al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto. Olivera ha svolto allenamento personalizzato in palestra. Personalizzato in campo per Gaetano.

Report allenamento SSC Napoli, lavoro personalizzato per Gaetano e Olivera

Subito dopo la seduta, la squadra è rientrata presso l’Hotel gli Dei dove sta tenendo il ritiro ordinato dal presidente Aurelio De Laurentiis, che si è aggregato al gruppo per rimanere accanto ai propri calciatori. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il patron azzurro avrebbe mandato la rosa a Pozzuoli fin da domenica sera dopo la sconfitta di Torino, se solo avesse trovato posto nel solito albergo.

La notizia non è stata presa bene da tutti i componenti della squadra, anzi qualcuno si sarebbe opposto vista la partenza prevista per domenica prossima per l’Arabia Saudita, che terrà i calciatori lontani dalle rispettive famiglie per un’altra settimana. Ricordiamo infatti che la SSC Napoli competerà per la Supercoppa Italiana e giocherà la semifinale contro la Fiorentina il 18 gennaio, mentre l’eventuale finale è prevista per il 22.