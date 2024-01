Cosa è successo a Lavezzi: “Ha avuto un’esplosione mistica. Parlava con Dio”

Ezequiel Lavezzi ricoverato nella clinica di salute mentale a Boedo, quartiere di Buenos Aires, dopo avere avuto una presunta “esplosione mistica”. È questa l’ultima notizia che riguarda le condizioni di salute del Pocho, in merito alle quali vi è abbastanza confusione: prima un accoltellamento, poi la frattura ed infine l’ipotesi di abuso di sostanze stupefacenti smentita dal figlio. La cosa certa è che Lavezzi non sta attraversando un bel periodo, purtroppo.

Una “esplosione mistica” per Ezequiel Lavezzi

Dall’Argentina giunge la ricostruzione per cui Ezequiel Lavezzi “sentiva voci. Ha avuto un’esplosione mistica e rivolgeva lodi a Dio”. Il Pocho sarebbe stato trasportato in clinica con un’ambulanza scortata dalla polizia a causa di un suo presunto atteggiamento aggressivo. Al momento non si possono fare ricostruzioni certe, ma probabilmente le diverse ipotesi potrebbero avere un certo grado di fondatezza e concorrere insieme alla verità, pur essendo solo la parte visibile di un disagio ben più grande.

Il Pocho ricoverato in una clinica di salute mentale

A parlare di Lavezzi è ancora il giornalista Luis Ventura, già conosciuto a Napoli poiché era vicino anche ai fatti riguardanti Maradona. Egli sostiene che “all’improvviso è diventato molto nervoso. Ha iniziato a sentire delle voci. Ha pensato che qualcuno lo stesse cercando e lo volesse perseguitare e si è spaventato moltissimo”. A quel punto avrebbe avuto delle allucinazioni in preda alle quali avrebbe anche afferrato delle forbici, causandosi delle ferite. Per questo forse si parlò di accoltellamento in un primo momento. Un furia scatenata, sembra, da una sorta di esplosione mistica in cui il Pocho era convinto di parlare con Dio.