Osimhen contro l’agente di Kvara: “Sei un pezzo di m***a. Tieni il mio nome fuori dalla tua bocca”

Il clima in casa Calcio Napoli continua ad essere caldo. Dal lato sportivo gli azzurri stanno vivendo un vero e proprio incubo con la squadra che non ingrana ed è sempre più lontana dalla zona Champions League, che ora dista cinque punti. Fuori dal campo invece uno dei protagonisti assoluti è stato Victor Osimhen che tra una serie di colpi social è stato più volte al centro delle polemiche. L’ultima in mattinata, in un acceso botta e risposta su Instagram con l’agente di Khvicha Kvaratskhelia, che aveva insinuato di un addio del nigeriano a fine stagione da Napoli.

Osimhen contro Mamuka Jugeli, il nigeriano risponde alle accuse di un addio a Napoli

Nella giornata di ieri Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, in un’intervista al giornalista locale Tsotne Kinkladze, ha parlato di alcune situazioni di casa Napoli. Forse parole di accusa per un aumento di ingaggio che non arriva per l’esterno georgiano, ma l’agente senza peli sulla lingua ha attaccato Victor Osimhen annunciando un clamoroso movimento di mercato: “Osimhen ha firmato un nuovo contratto, ma tu pensi davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera? Te lo dico adesso, andrà a giocare in Arabia Saudita in estate. Il Napoli ha aumentato il contratto di Osimhen, ma Khvicha non accetterebbe un trasferimento in Arabia nemmeno se gli offrissi un miliardo di euro“.

Dichiarazioni che non sono piaciute al bomber nigeriano, che dal ritiro della sua Nazionale per la Coppa d’Africa ha deciso di rispondere all’agente tramite Instagram, social che il calciatore usa assiduamente nel bene e nel male (come è già capitato in questa stagione), ed ha replicato così: “Caro Mamuka Jugeli, sei un pezzo di m***a e una vergogna. Sono imbarazzato per il tuo modo di ragioni. Stupido. TIENI IL MIO NOME FUORI DALLA TUA BOCCA!!!”.