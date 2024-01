Polveriera Napoli: ora cosa succederà, Osimhen e Kvara non si passeranno più la palla?

Mamuka Jugeli continua a fare danni. Dopo la polemica di inizio stagione che portò il Calcio Napoli a pubblicare un clamoroso tweet (“Alcuni media continuano a raccontare, avendo come unica fonte gli agenti del calciatore, di presunte trattative in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia. Si tratta di “cazzate”) palesemente rivolto a lui, ieri ha provocato con una sua dichiarazione non richiesta sul futuro di Victor Osimhen, la reazione di pancia dello stesso calciatore nigeriano, che l’ha pubblicamente mandato a quel paese.

E ora cosa succederà, Osimhen e Kvaratskhelia non si passeranno più la palla?

Osimhen si trova attualmente in Nigeria, ed è in procinto di partecipare alla Coppa d’Africa, che inizierà il prossimo 13 gennaio e lo terrà lontano dalla SSC Napoli per un mese se dovesse riuscire ad arrivare in fondo alla competizione.

Considerando il momento attuale che sta vivendo la squadra azzurra, in piena crisi di gioco, identità e soprattutto risultati, la dichiarazione del procuratore di Khvicha Kvaratskhelia ha gettato benzina su un fuoco che non c’era bisogno alcuno di alimentare con altre incomprensioni.

Cosa accadrà al suo rientro? I due calciatori più rappresentativi della squadra non si passeranno più la palla? Davvero un atteggiamento che lascia sconcertati, quello dei procuratori, che continuano ad inserirsi in dinamiche di spogliatoio che dovrebbero rimanere nelle segrete stanze di Castel Volturno e non diventare di dominio pubblico.

Un’interferenza, quella di Jugeli, che va a creare ulteriori dissapori e grattacapi alla stessa società, costretta ora a gestire la reazione di Osimhen che certamente provocherà altre discussioni interne e malumori, nel caso di una mancata difesa nei confronti del giocatore da parte del club.

In tutto ciò, sarebbe interessante conoscere il pensiero di Kvaratskhelia: attendiamo una sua dichiarazione in merito, e perché no la separazione professionale dal suo agente, che da quando ha iniziato a battere cassa nei confronti di De Laurentiis, ha creato solo danni e incomprensioni, che probabilmente hanno influito in maniera importante sul rendimento scadente del suo stesso assistito, eletto la stagione passata il miglior calciatore della Serie A, ma attualmente la lontanissima ombra di se stesso.