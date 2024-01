Coppa d’Africa, il calendario di Nigeria e Camerun: quando possono tornare Osi e Anguissa

Sabato 13 gennaio 2024 inizierà ufficialmente la Coppa d’Africa con la sfida tra i padroni di casa della Costa d’Avorio e la Guinea-Bissau. Una partita che verrà osservata con attenzione particolare dalla Nigeria di Victor Osimhen, inserita nello stesso raggruppamento delle due compagini assieme alla Guinea Equatoriale.

Coppa d’Africa, il calendario di Osimhen e Anguissa

Proprio contro quest’ultima, esordirà il 14 gennaio il bomber del Calcio Napoli: la partita sarà già decisiva per le sorti delle super aquile, che dovranno obbligatoriamente vincere per arrivare alla seconda giornata contro gli ivoriani (18 gennaio) forti dei primi tre punti conquistati.

Il Camerun dell’altro azzurro impegnato nella competizione, Frank Zambo Anguissa, giocherà la sua prima partita invece il 15 gennaio, contro la Guinea: i leoni indomabili sono inseriti nel girone C assieme a Senegal e Gambia.

Difficilmente a SSC Napoli vedrà tornare i propri calciatori al termine della fase a gironi: la formula della Coppa d’Africa prevede infatti che, oltre alle prime due classificate dei 6 gruppi, anche le 4 migliori terze passino il turno.

Coppa d’Africa, il calendario di Camerun e Nigeria

Gruppo A

Nigeria-Guinea Equatoriale (14 gennaio)

Costa D’Avorio-Nigeria (18 gennaio)

Guinea-Bissau-Nigeria (22 gennaio)

Gruppo C

Camerun-Guinea (15 gennaio)

Senegal-Camerun (19 gennaio)

Gambia-Camerun (23 gennaio)

Quante partite di Serie A salteranno Osimhen e Anguissa

Victor Osimhen e Frank Zambo Anguissa salteranno certamente il 19esimo turno (6 e 7 gennaio), il 20esimo (13-14 gennaio) e il 21esimo (20-21 gennaio). Chi parteciperà agli ottavi di finale, in programma dal 27 al 30 gennaio, salterà anche il 22esimo turno (26-29 gennaio). Chi riuscirà ad avanzare ai quarti (2-3 febbraio), non ci sarà neanche per il 23esimo turno (2-5 febbraio).

Quelli che riusciranno a qualificarsi per le semifinali, giocheranno certamente anche una finale, che sia per vincere la coppa o per conquistare il gradino più basso del podio. I loro impegni in Costa d’Avorio si protrarranno dunque fino all’11 febbraio, e salteranno dunque anche la 24esima giornata, in programma dal 9 al 12 febbraio.