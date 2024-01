Castel Volturno, il Napoli prepara la sfida alla Salernitana: è l’ultimo treno Champions

Il Calcio Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 15. La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con esercizi di riscaldamento. Successivamente il gruppo ha svolto seduta tecnico tattica ed una serie di partitine a metà campo. Gaetano ha lavorato in gruppo. Olivera ha svolto allenamento personalizzato in palestra.

La SSC Napoli prepara un ciclo di partite decisive ai fini del raggiungimento degli obiettivi stagionali prefissati a inizio stagione. Gli azzurri sono infatti costretti a battere la Salernitana per mantenere quantomeno invariati i 5 punti di distanza dalla Fiorentina, attualmente quarta in classifica.

I viola, freschi di qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, saranno gli avversari dei campioni d’Italia in carica il prossimo 18 gennaio: a Riad, in Arabia Saudita, le due compagini si contenderanno l’accesso alla finalissima della Supercoppa Italiana, che quest’anno verrà disputata per la prima volta nel nuovo format a quattro squadre.

L’altra semifinale vedrà impegnate Lazio e Inter, rispettivamente la seconda in classifica della passata Serie A e la vinicitrice della scorsa Coppa Italia.