Politano rifiuta i petroldollari e sceglie Napoli: cuore azzurro, rinnovo fino al 2027

Matteo Politano firma il rinnovo con il Calcio Napoli. Gli azzurri si preparano all’ultima sfida di campionato contro la Salernitana prima di partire in Arabia Saudita per giocarsi la fase finale della Supercoppa e, parallelamente al calcio giocato, lo staff azzurro sta vivendo giornate molto intense in sede di calciomercato, tra la ricerca del difensore centrale e le mille richieste di papà Samardzic che stanno complicando e non poco l’affare. Anche in fase d’uscita si chiacchiera parecchio, dopo aver venduto Elmas al Lipsia il Napoli ha ricevuto più proposte per Matteo Politano, ma gli azzurri sono pronti a rinnovare il contratto dell’esterno romano.

Politano-Napoli, la storia continua, i dettagli del rinnovo e il no all’Al Shabab

L’esterno romano nelle ultime settimane era al centro di alcune voci di mercato arabe. Su di lui si era proposto con abbastanza forza l’Al Shabab, squadra di metà classifica del campionato locale che conta nella sua rosa ex stelle europee del calibro di Yannick Ferreira Carrasco ed Ever Banega. L’azzurro, nonostante l’offerta faraonica, non ha mai minimamente pensato di passare in Arabia Saudita e per rafforzare questo concetto, oltre al “no” alla trattativa, è pronto a firmare anche il rinnovo con il Napoli fino al 2027, confermando lo speciale rapporto che ha con la piazza.

Il calciatore infatti quanto riportato dall’esperto di mercato, Fabrizio Romano, è pronto a firmare per altri tre anni e mezzo con il Napoli e nei prossimi giorni arriverà l’annuncio ufficiale sui canali ufficiali della società. Con tutta probabilità proprio prima della spedizione in Arabia Saudita per gli uomini di Mazzarri. Supercoppa dove gli azzurri affronteranno in semifinale la Fiorentina il prossimo 18 gennaio alle ore 18:00 e in caso di vittoria sarà finale con una tra Inter e Lazio nel nuovo format voluto fortemente dalla Lega Calcio.