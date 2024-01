La trattativa Samardzic continua ad essere quella tra le più chiacchierate in assoluto. Il centrocampista serbo è in uscita dall’Udinese, che per scelte tecniche di Cioffi ha preferito puntare su altri volti per salvare la squadra friulana. Il talento è uno dei calciatori più ambiti nel nostro campionato, già quest’estate era oramai prossimo all’Inter ma dopo le proposte spropositate del padre, l’affare saltò. E anche per questa sessione invernale, il padre del calciatore sembra essere l’anello debole che sta facendo saltare l’accordo con il Calcio Napoli, che continua ad attendere, nonostante l’assalto della Juventus sul calciatore.

Il Napoli attende ma Giuntoli e la Juventus strappano il “si” di papà Mladen

Visto lo stallo nella trattativa, Giuntoli e lo staff della Juventus nelle ultime ore hanno tentato un assalto al calciatore ma passando per un altro interlocutore. Infatti, prima di presentarsi alla porta dell’Udinese, i bianconeri hanno avuto un confronto proprio con papà Mladen che ha accettato l’offerta della Juventus, superando dunque “lo scoglio maggiore” di ogni trattativa legata al calciatore serbo.

Opposta invece la situazione del Napoli, che ha trovato l’accordo con il club (20 milioni + 5 di bonus) ma non ha ancora l’ok del genitore del centrocampista, contrario alle proposte riguardanti diritti d’immagine e bonus. Una pratica non semplice, con il Napoli che però ha già in mente un incontro nei prossimi giorni per risolvere la situazione.

Le parole del ds Balzaretti sulle trattative per Samardzic

Sul tema si è espresso questa mattina anche il DS dell’Udinese, Federico Balzaretti che ha chiarito la situazione attorno il calciatore. Le sue parole: “Vogliamo lasciarlo tranquillo il più possibile per far sì che sia concentrato solo sull’Udinese, parliamo io e Cioffi con lui tutti i giorni per proteggerlo dalle voci. Poi parallelamente c’è sicuramente molto interesse intorno al ragazzo, perché ha talento, ha qualità che ha già messo in mostra, normale che ci sia interesse ma anche qui non c’è nulla di imminente, vogliamo che sia concentrato e al top per la gara di Firenze, questa è la situazione in questo momento”.