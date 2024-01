Il Napoli su Traoré: col Bournemouth l’intesa è vicina, si può chiudere a breve

Il Calcio Napoli continua a muoversi su centrocampo e trequarti, reparti dove il tecnico Mazzarri ha chiesto dei rinforzi di prim’ordine. Dopo la trattativa Samardzic che continua a rimanere appesa ad un filo mentre per Barak si ragiona per la contropartita (Demme non è stato gradito), gli azzurri nelle ultime ore si sono fiondati in Inghilterra per bussare alla porta del Bournemouth per l’ex Sassuolo, Hamed Junior Traorè. Le ultime fanno ben sperare e il calciatore potrebbe essere il prossimo rinforzo del Napoli in questo mercato invernale.

Il Napoli su Traoré, la trattativa può chiudersi a breve

A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio, il noto esperto di mercato ha annunciato la trattativa pochi minuti fa sui propri canali social. Secondo il giornalista la trattativa è ad un buon punto e le due squadre si incontreranno nelle prossime ore per trovare l’intesa che sembra essere molto vicina. L’ex Sassuolo era un vecchio pallino azzurro, ma le pretese troppo alte del club neroverde arenarono ogni tentativo dell’allora DS Cristiano Giuntoli.

Il trequartista ivoriano classe 2000 quest’anno in Inghilterra ha giocato solamente sei partite (tre in campionato e tre in coppa) segnando un gol prima di fermarsi per colpa della malaria, presa durante una serie di amichevole con la sua nazionale. Per questo motivo il calciatore ha preferito di comune accordo con il CT della Costa D’Avorio di saltare la Coppa d’Africa, per potersi curare e recuperare la migliore condiziona fisica. Il calciatore potrebbe arrivare alla corte di Mazzarri in prestito per poi decidere sul da farsi e sul suo futuro al termine della stagione.