Napoli-Salernitana, al Var ci sarà Di Bello: espulse Mazzarri contro il Monza

Sarà l’arbitro Livio Marinelli di Tivoli a dirigere Calcio Napoli-Salernitana, partita valida per la 20esima giornata di Serie A. Gli assistenti saranno Lo Cicero e Vecchi, il IV uomo Marchetti. Al VAR ci sarà la coppia Di Bello-Chiffi, con il primo che fu l’arbitro di SSC Napoli-Monza del 29 dicembre 2023. In quell’occasione Walter Mazzarri fu espulso in seguito ai continui interventi fallosi non sanzionati in particolare ai danni di Khvicha Kvaratskhelia, che portarono il tecnico di San Vincenzo ad andare in escandescenza.

Serie A, 20a giornata: le altre designazioni arbitrali

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 20ª giornata del Campionato di Serie A TIM 2023/24 in programma domenica 14 gennaio.

GENOA – TORINO Sabato 13/01 h.15.00

GIUA

RASPOLLINI – BARONE

IV: FELICIANI

VAR: LA PENNA

AVAR: VALERI

H. VERONA – EMPOLI Sabato 13/01 h.18.00

DOVERI

PERROTTI – ROSSI M.

IV: MINELLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: SOZZA

MONZA – INTER Sabato 13/01 h.20.45

RAPUANO

PERETTI – DEI GIUDICI

IV: VOLPI

VAR: AURELIANO

AVAR: MAZZOLENI

LAZIO – LECCE h. 12.30

FERRIERI CAPUTI

BINDONI – TEGONI

IV: COLOMBO

VAR: CHIFFI

AVAR: DI PAOLO

CAGLIARI – BOLOGNA h. 15.00

MANGANIELLO

DEL GIOVANE – MORO

IV: AYROLDI

VAR: VALERI

AVAR: ABBATTISTA

FIORENTINA – UDINESE h. 18.00

PAIRETTO

DE MEO – LAUDATO

IV: GUALTIERI

VAR: IRRATI

AVAR: AURELIANO

MILAN – ROMA h. 20.45

GUIDA

BERCIGLI – CECCONI

IV: ABISSO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LA PENNA

ATALANTA – FROSINONE Lunedì 15/01 h. 20.45

PRONTERA

DI IORIO – RICCIARDI

IV: DI MARCO

VAR: IRRATI

AVAR: MERAVIGLIA

JUVENTUS – SASSUOLO Martedì 16/01 h. 20.45

PICCININI

ZINGARELLI – MARGANI

IV: BONACINA

VAR: DI PAOLO

AVAR: MERAVIGLIA