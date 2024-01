Castel Volturno, gli azzurri continuano la preparazione in vista del derby di sabato

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 15. La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Di seguito il gruppo ha svolto esercizi di rapidità e lavoro tecnico tattico. Olivera ha svolto allenamento personalizzato in campo.

Report allenamento SSC Napoli, gli azzurri preparano il derby con la Salernitana

La SSC Napoli continua a preparare il derby campano contro la Salernitana in programma sabato prossimo con calcio d’inizio previsto a Fuorigrotta per le 15. Gli azzurri si trovano attualmente in una posizione di classifica ben al di sotto delle aspettative: sono infatti noni a 5 punti di distanza dal quarto posto occupato attualmente dalla Fiorentina.

Per gli uomini di Mazzarri si prospetta una settimana di fuoco: dopo la partita contro i granata, assolutamente da vincere, gli azzurri si trasferiranno infatti in Arabia Saudita, dove il 18 gennaio prossimo affronteranno la Fiorentina nella semifinale della Supercoppa Italiana.

Il primo trofeo del 2024 verrà assegnato il giorno 22, quando si affronteranno nella finalissima le vincenti delle due semifinali. Dall’altro lato del tabellone, si giocheranno un posto la Lazio di Maurizio Sarri e l’Inter di Simone Inzaghi.