Zielinski dice addio al Napoli: ok all’offerta dell’Inter, i dettagli dell’operazione

Il Calcio Napoli è pronto a vivere una sessione di mercato molto intensa. Mentre in entrata si cerca in tutti i modi di dare una mano a Walter Mazzarri con l’acquisto di una serie di pedine che possano essere utili per lo scacchiere tattico del tecnico toscano, in uscita, dopo la cessione di Elmas al Lipsia, il prossimo partente sembra essere Piotr Zielinski. Il polacco infatti secondo le ultime indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport è pronto a sposare il progetto dell’Inter da giugno prossimo, quando l’ex Empoli e Udinese andrà in scadenza di contratto.

La Gazzetta dello Sport è sicura: Zielinski andrà all’Inter

Ne avevamo parlato già qualche giorno fa del forte interesse dell’Inter per Piotr Zielinski: il polacco è la pedina perfetta per il centrocampo di Simone Inzaghi e il calciatore è un vecchio pupillo del tecnico ex Lazio. Il tema legato al rinnovo del calciatore è uno dei più sentiti dai tifosi azzurri, visto l’amore e il calore che hanno sempre dato al centrocampista, nonostante l’ultima stagione ben al di sotto delle aspettative, con Zielinski che sembra essere il lontano parente di quello ammirato negli anni passati con Luciano Spalletti alla guida.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il polacco ha ricevuto una proposta dall’Inter nei scorsi giorni (poi accettata dal suo entourage) per un contratto triennale da 4,5 milioni di euro netti più bonus, con opzione per una quarta stagione. Sul calciatore almeno per ora sembrano esserci solo i nerazzurri che nelle scorse settimane hanno incontrato anche i vari agenti del polacco per definire un’operazione che diventa sempre più plausibile e concreta giorno dopo giorno. Nel mentre il Napoli osserva e attende di fare l’ultima mossa per cercare di convincere il centrocampista a rinnovare ulteriormente il contratto, anche se le possibilità sembrano diminuire giorno dopo giorno.