Supercoppa Italiana, montepremi ricco in Arabia Saudita: quanto può guadagnare il Napoli

Una vittoria nella Supercoppa Italiana può portare un bottino ricco nelle tasche del Napoli, grazie al montepremi di ben 8 milioni di euro stanziato la squadra vincitrice del trofeo. La nuova formula con 4 partecipanti, connessa allo svolgimento in Arabia Saudita, ha consentito infatti di riservare alle società 16,2 milioni su un totale di 23 milioni che entrano nelle casse della Lega Serie A.

Supercoppa Italiana: quanto guadagnano Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina

Il montepremi della Supercoppa Italiana è stato così suddiviso: 8 milioni per la squadra vincitrice, 5 milioni alla finalista perdente e 1,6 milioni per ciascuna delle semifinaliste perdenti. Una di queste due, secondo gli accordi stipulati con i sauditi, è tenuta a giocare un’amichevole con una delle squadre locali.

Un calcio senza appeal alla ricerca di denaro

La Supercoppa Italiana si giocherà dal 18 al 22 gennaio in Arabia Saudita, nella capitale Riyad. Tutte le partite saranno giocate nello stadiodell’Università Re Sa’ud, quello dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Questo nuovo format a quattro squadre è una novità per l’Italia, ma è stato già adottato in Spagna da due edizioni. Si tratta di un modo, evidentemente, di portare quanto più denaro possibile nelle casse del calcio italiano, che non può contare su un grande appeal a livello internazionale, soprattutto per demeriti propri e una mancanza di visione strategica.

In Arabia 4 edizioni della Supercoppa in 6 anni

Le squadre partecipanti, come sappiamo, sono il Calcio Napoli campione d’Italia; l’Inter vincitrice della Coppa Italia, la Lazio seconda in classifica nello scorso campionato e la Fiorentina quale finalista perdente della finale di Coppa Italia. L’accordo prevede che nei prossimi 6 anni, si svolgano in Arabia Saudita ben quattro edizioni: oltre a quella attuale del 2024, anche nel 2025, 2028 e 2029. Ancora da stabilire le edizioni del 2026 e 2027.