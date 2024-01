FIFA The Best Awards 2023, Spalletti secondo: i nomi di chi lo voleva allenatore dell’anno

Luciano Spalletti si è classificato secondo alle spalle di Pep Guardiola ai FIFA The Best Awards 2023, nella categoria “miglior allenatore di una squadra maschile“. L’impresa alla guida del Calcio Napoli non è riuscita dunque a battere quella del Manchester City, che ha conquistato dopo tanti tentativi andati a vuoto l’agognata UEFA Champions League ai danni dell’Inter di Simone Inzaghi, classificatosi terzo.

Tanti gli attestati di stima per il tecnico di Certaldo, come si può evincere dai nomi di chi l’ha votato come migliore, resi pubblici dalla FIFA attraverso il proprio sito ufficiale. Da Salah a Donnarumma, da Rrahmani a Jovetic e Skriniar, il mondo del calcio sembra aver apprezzato e non poco lo straordinario lavoro fatto da Spalletti alla guida del Napoli.

Spalletti secondo ai FIFA The Best Awards 2023: i nomi di chi l’ha votato come allenatore dell’anno

Captain Egypt Mohamed Salah

Captain Italy Gianluigi Donnarumma

Captain Kosovo Amir Rrahmani

Captain Congo Silvere Ganvoula Mboussy

Captain Cook Islands Tahiri Elikana

Captain Montenegro Stevan Jovetic

Captain Portugal Kepler Ferreira

Captain Slovakia Milan Skriniar

Captain South Sudan Peter Maker Manyang Mabok

Captain Togo Dakonam Ortega Djene

Coach Afghanistan Abdullah Almutairi

Coach Cyprus Temur Ketsbaia

Coach Germany Julian Nagelsmann

Coach Gibraltar Julio Cesar Ribas

Coach Jamaica John Wall

Coach Kenya Engin Firat

Coach Moldova Serghei Clescenco

Coach Nepal Vincenzo Alberto Annese

Coach Niger Ibarhim Zakariaou

Coach Scotland Steve Clarke

Coach The Gambia Tom Saintfiet

Coach Vanuatu Etienne Mermer

Media Afghanistan Sayer Zaland

Media Bosnia and Herzegovina Emir Delić

Media Cayman Islands Raymond Singh

Media Czechia Jan Palička

Media Faroe Islands Símun Christian Olsen

Media Liechtenstein Jan Stärker

Media San Marino Elia Gorini