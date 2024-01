Paura Osimhen, l’attaccante finisce k.o. Il comunicato della Nigeria: “Non siamo preoccupati”

Allarme in casa Nigeria e soprattutto in casa Calcio Napoli perché si è fermato in allenamento Victor Osimhen. L’attaccante impegnato in Coppa D’Africa con la sua nazionale questa mattina non ha svolto l’allenamento odierno a causa di un affaticamento muscolare e tutte le visite del caso saranno fatte solamente nelle prossime ore. Malgrado ciò la Federazione nigeriana si è già esposta con un comunicato ufficiale annunciando che il calciatore non ha subito nessun grave infortunio e giocherà la prossima sfida, nonostante le sensazioni siano altre.

Osimhen infortunato, ma la Nigeria tranquillizza il Napoli e i suoi tifosi con un comunicato

Pochi minuti fa sulla questione è intervenuto la Federcalcio nigeriana in prima persona che con un comunicato ha spiegato le condizioni dell’attaccante: “Non siamo preoccupati, sono solo piccoli problemi che saranno recuperati. Non è a rischio per la prossima gara, Osimhen si è fermato solo precauzionalmente”.

Prossima partita per la Nigeria che sarà già decisiva visto che sarà un vero e proprio scontro diretto contro la Costa D’Avorio dove servirà assolutamente la vittoria. Tre punti che non sono arrivati invece nella prima giornata, dove la Nigeria si è fermata sul risultato di 1-1 contro la Guinea Equatoriale, proprio grazie ad un gol di Osimhen che ha recuperato lo svantaggio iniziale. L’attaccante del Napoli è stato croce e delizia della sfida, visto che dopo il gol segnato si è divorato due clamorose azioni da rete, buttando via la possibilità di vincere all’esordio.

Saranno decisive dunque le prossime ore per l’attaccante del Napoli, sia perché è previsto un nuovo allenamento e soprattutto perché ci saranno tutti gli esami clinici del caso su cui vi aggiorneremo appena si avranno notizie. Rimane però il sospiro di sollievo visto che lo staff nigeriano sembra essere fiducioso che si tratti solo di una botta da gioco.