De Laurentiis: “Voglio tornare a vincere. Dopo lo Scudetto c’era bisogno di resettare”

Aurelio De Laurentiis afferma di volere tornare a vincere e quindi comprerà due nuovi giocatori per il suo Calcio Napoli. Il patron azzurro ha parlato in conferenza stampa in Arabia Saudita, dove nella capitale Riyad si disputeranno le tre partite che aggiudicheranno la Supercoppa Italiana 2024.

De Laurentiis: “Dopo lo Scudetto c’era bisogno di resettare”

Oltre agli acquisti di Mazzocchi, Traorè e Ngonge (questi due ultimi acquisti sono praticamente definiti, salvo sorprese) arriveranno altri due giocatori sotto il Vesuvio. Lo afferma il Corriere dello Sport che ha riportato alcune delle sue dichiarazione rilasciate a Riyad: “Ne prenderò altri due. Abbiamo capito che dopo lo scudetto vinto c’era bisogno di resettare. Lo stiamo facendo adesso ed è un’operazione che impone cautela, visto che siamo alla ricerca di giocatori funzionali per il presente e pure per il futuro. Abbiamo dimostrato, dal 2004 ad oggi, che a Napoli si può essere vincenti e vogliamo tornare ad esserlo. Bisogna rimettere il Napoli sui binari giusti.Parlerò, come ho detto, più in là. Ma ribadiremo che Napoli sa essere vincente, come è stato dimostrato anche da noi”.

Il Napoli e l’assalto alla Supercoppa Italiana

La Supercoppa Italiana è sicuramente un obiettivo del Napoli, che vincendo potrebbe salvare una stagione deludente sotto l’aspetto del piazzamento in Serie A. Fallito il tentativo di difendere lo Scudetto conquistato pochi mesi fa ed uscito dalla Coppa Italia con una prestazione orrenda contro il Frosinone, i partenopei conquisterebbero comunque un trofeo che porterebbe con sé anche un ricco premio per le casse della società, ben 8 milioni di euro.