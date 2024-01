Osimhen si racconta: “ADL c’è sempre stato per me. Premier? Un giorno, ora ho altri piani”

Victor Osimhen si racconta in un’intervista concessa a Sky Sport dal ritiro della sua Nigeria, impegnata in Coppa d’Africa e chiamata a vincere nella seconda giornata del suo girone contro i padroni di casa della Costa d’Avorio per cancellare il deludente pareggio all’esordio contro la Guinea Equatoriale. Tra segreti, ammissioni e futuro, l’attaccante del Calcio Napoli ha risposto alle varie domande nel modo più sereno e sincero possibile e la risposta alla domanda sul presidente Aurelio De Laurentiis lascia tutti di stucco visti gli ultimi accaduti.

Victor Osimhen si racconta, dal Napoli alla Nigeria, passando ad Aurelio De Laurentiis

A Sky Sport l’attaccante si è dimostrato molto sereno. La sua intervista parte dal presente, dalla sua Nigeria, impegnata in Coppa d’Africa, dove sogna la vittoria del trofeo dopo lo scudetto con il Napoli: “Sarebbe uno dei momenti migliori della mia vita. Ho sempre puntato in alto nella mia carriera, ho vinto col Napoli e ora vorrei vincere qualcosa con la Nigeria. Se accadrà, allora avrò fatto tutto quello che dovevo fare“.

Il rapporto con il presidente Aurelio De Laurentiis: “Sono contento con il presidente, abbiamo davvero un ottimo rapporto. Mi è sempre stato vicino sin da quando ho firmato per il Napoli nel 2020. Ho un ottimo rapporto anche con la sua famiglia. Per me è sempre stato importante avere un buon rapporto con lui. Non ci sono mai stati problemi. Quanto è successo non ha niente a che fare col mio rapporto con lui. Il presidente c’è sempre stato per me, anche fuori dal campo. E io ho dato il massimo per vincere lo scudetto”.

Futuro in Premier League?: “Certo che un giorno mi piacerebbe giocare in Premier League, ma per ora ho altri piani per la mia carriera. Ma quando verrà il momento, saprete tutto”.