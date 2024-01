Barak-Napoli, la Fiorentina vuole l’obbligo di riscatto sul prestito. Gli azzurri ci pensano

Il mercato del Calcio Napoli continua. Dopo gli acquisti di Pasquale Mazzocchi e Hamed Traorè, oltre quello di Ngonge che è atteso in giornata a Villa Stuart per le visite mediche, gli azzurri si muovono anche per altri colpi. Uno su tutti è Antonin Barak: il centrocampista della Fiorentina è uno dei maggiori obiettivi della società per questa sessione invernale di calciomercato. Non a caso anche il presidente De Laurentiis con il suo staff è volato in Arabia Saudita, per sostenere il Napoli in Supercoppa e per parlare del centrocampista con la dirigenza viola.

Barak-Napoli è possibile, la proposta della Fiorentina

La trattativa è nel pieno da qualche giorno: si è passati dalla contropartita Diego Demme alle varie proposte di prestito. La Fiorentina ha fatto sapere che il calciatore si muoverà solo con un prestito con obbligo di riscatto che si aggira attorno ai 6 milioni che scatta in caso di qualificazione in Champions League del Napoli. Dall’altra parte gli azzurri rimangono fermi su un “diritto di riscatto” sempre alla stessa cifra e con un pagamento al prestito di 500 mila euro. Distanza dunque tutto sommato colmabile, con le due società che potrebbero trovare una via di mezzo per arrivare alla chiusura dell’affare.

A riportarlo infatti è l’edizione in mattinata del Corriere dello Sport che parla di questa distanza che separa l’ex Verona da Napoli. Il calciatore gradirebbe la meta, dove ritroverebbe il Cholito Simeone, con cui proprio a Verona ha formato una coppia da oltre 25 gol stagionali (senza dimenticare gli altri 10 segnati da Gianluca Caprari in quel trio). Secondo il quotidiano la trattativa rimane molto fattibile perché entrambe le parti vogliono arrivare alla chiusura dell’affare: possibile che la Fiorentina possa rivedere qualche criterio ed accontentare il Napoli sulla scelta del riscatto.