Supercoppa Italiana, in caso di parità niente supplementari: le motivazioni della scelta

Le tre partite della Supercoppa Italiana non avranno i tempi supplementari in caso di risultato in parità al termine dei 90′ regolamentari. Secondo il regolamento ufficiale della competizione, infatti, si procederà direttamente ai calci di rigore se nessuna delle due squadre dovesse riuscire a prevalere nel risultato alla fine dei secondi 45′.

La motivazione, anche se non specificata all’interno del comunicato pubblicato dalla Lega Serie A il 29 dicembre scorso, appare evidente: si vuole evitare di far arrivare alla finalissima un’avversaria più stanca rispetto all’altra. Una novità introdotta da questa edizione, così come l’estensione del format a quattro squadre rispetto alle canoniche due.

Questo il testo ufficiale riportato dal comunicato diramato dalla Lega Serie A, circa l’abolizione dei tempi supplementari:

“Se, al termine dei 90 minuti regolamentari, il risultato sarà in parità, l’arbitro provvederà a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal Regolamento del Giuoco del Calcio al paragrafo: Procedure per determinare la squadra vincente di una gara (non è prevista la disputa dei tempi supplementari)”.

Supercoppa Italiana 2024, il calendario

Semifinali

Calcio Napoli-Fiorentina (giovedì 18 gennaio ore 20 italiane)

Inter-Lazio (venerdì 19 gennaio ore 20 italiane)

Finalissima (lunedì 22 gennaio ore 20 italiane)