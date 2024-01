Zerbin, futuro incerto: il Frosinone lo aspetta, il Napoli prende tempo

Il Calcio Napoli raggiunge la finale di Supercoppa italiana e aspetta la vincente tra Inter e Lazio per scoprire la sua sfidante. Dopo la partita di ieri tutti i tifosi hanno scoperto il vero valore di Alessio Zerbin. L’esterno azzurro autore di una doppietta è stato l’elemento decisivo nella vittoria del Napoli contro la Fiorentina. Un giocatore che prima della competizione era sul piede di partire in prestito direzione Frosinone. Proprio su questo tema ha parlato il suo agente spiegando la situazione del suo assistito dopo l’exploit arabo.

Le parole degli agenti di Zerbin, tra Napoli e Frosinone ecco la scelta

A Sky Sport si è mosso il tema legato ad Alessio Zerbin: il giovane esterno dopo le due reti contro la Fiorentina può vivere una nuova esperienza con maggiore consapevolezza. Proprio sul caso la tv di Murdoch si è messa in contatto con gli agenti del calciatore che hanno ribadito la volontà di voler portare in prestito Zerbin al Frosinone con l’obiettivo di mettergli più minuti possibili nelle gambe e l’opportunità di crescere con un tecnico come Di Francesco che è sempre stato uno dei migliori in Italia con i giovani (vedi Soulé, ultimo di una lunga serie).

Sky Sport ha però anche riportato che il Napoli sta seriamente pensando di trattenere il calciatore e la possibilità che non venga ceduto in prestito è molto possibile. Pesa però l’accordo verbale già raggiunto dai due club per il calciatore e dunque saranno ore fondamentali per la dirigenza azzurra per capire il da farsi sul giovane esterno che nel mentre si gioca le sue chance per essere decisivo anche nella finale di Supercoppa in programma lunedì alle ore 20:00 contro la vincente della seconda semifinale tra Inter e Lazio (calcio d’inizio questa sera alle 20:00).