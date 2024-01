Il Napoli in finale avrà due pedine in più: in Arabia arrivano Traoré e Ngonge

Traoré e Ngonge raggiungono il Napoli in Arabia, saranno disponibili per la finale

Il Calcio Napoli si prepara alla finale di Supercoppa Italiana in programma lunedì sera alle ore 20:00. Gli azzurri solamente questa sera scopriranno l’avversaria che sarà la vincente della sfida tra Inter e Lazio in programma sempre alle ore 20:00 italiane. Gli uomini di Walter Mazzarri dopo la bella vittoria di ieri ai danni della Fiorentina, con protagonista inatteso Alessio Zerbin, sono pronti a contendersi il trofeo che manca nella bacheca dal 2014. Per la finale il Napoli avrà due pedine in più che sono partite in queste ore da Capodichino: Hamed Traoré e Cyril Ngonge.

Traoré e Ngonge partono per l’Arabia, il Napoli avrà due pedine in più per la finale

I due nuovi acquisti di casa Napoli sono partiti in mattinata da Capodichino per raggiungere il resto dei compagni in Arabia Saudita. I calciatori saranno a disposizione di Walter Mazzarri per la partita di lunedì sera. Ngonge e Traoré saranno due pedine fondamentali da inserire a partita in corso per spaccare il ritmo e dare forze fresche ad un attacco che in panchina ieri aveva solo Lindstrom e Zerbin, oltre a Raspadori.

Mentre l’ex Sassuolo è stato anche annunciato, il talento del Verona dovrà aspettare ancora qualche ora con il comunicato che uscirà nel primo pomeriggio, dopo le visite mediche effettuate ieri ad ora di pranzo a Villa Stuart. I due calciatori sono attesi nel pomeriggio nel ritiro azzurro dove conosceranno tutti i compagni per la prima volta. Gli allenamenti invece riprenderanno domani per poi arrivare al giorno della finale carichi e ben riposati, in attesa di scoprire l’avversaria che sarà decretata dalla seconda semifinale tra Inter e Lazio, che questa sera alle 20:00 daranno il via ad una sfida sicuramente molto accesa.