Supercoppa Italiana, De Laurentiis stabilisce un premio economico in caso di vittoria

Aurelio De Laurentiis avrebbe promesso un premio alla squadra in caso di vittoria della Supercoppa Italiana. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il patron azzurro avrebbe ceduto dunque alla richiesta di stabilire un incentivo economico, introducendo così una motivazione pecuniaria in più alla vigilia di Napoli-Inter.

Supercoppa Italiana, De Laurentiis promette un premio economico alla squadra del Napoli in caso di vittoria

La partita, in programma questa sera in Arabia Saudita alle ore 20 italiane con diretta televisiva in chiaro su Canale 5 e in streaming attraverso l’app Mediaset Infinity, assegnerà il trofeo della EA Sports FC Supercup per la prima volta dopo una final four.

La formula della Supercoppa Italiana, infatti, è cambiata in questa edizione, con l’estensione a quattro squadre, allargando gli inviti anche alla finalista perdente della Coppa Italia e alla seconda classificata in Serie A. Nonostante il tentativo di spettacolarizzazione della competizione, però, alla finale sono comunque arrivate le vincitrici dei due trofei nazionali dell’anno passato, come è parso giusto che fosse.

Considerando il modo in cui il Napoli ha dominato il campionato della stagione precedente, in particolare, sarebbe stato davvero senza senso vedere la Fiorentina in finale di Supercoppa Italiana, dopo aver perso la finale della coppa nazionale ed essersi classificata all’ottavo posto in massima divisione.