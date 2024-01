Prima la Supercoppa poi il prestito: Zerbin e Popovic pronti a passare al Monza

Il Calcio Napoli continua a muoversi sul mercato in attesa della sfida di questa sera delle ore 20:00 contro l’Inter di Simone Inzaghi. Questa volta in casa Napoli però si parla di uscite. Al centro della questione c’è l’eroe della semifinale contro la Fiorentina, Alessio Zerbin, che non andrà a Frosinone come si ipotizzava qualche giorno fa, ma si muoverà verso Monza insieme al neo acquisto classe 2006 Matija Popovic. Il tutto verrà definito solamente però dopo la partita di questa sera.

Popovic e Zerbin pronti all’avventura al Monza di Palladino, saltato il passaggio al Frosinone

A riportare la notizia è Sky Sport, il Napoli è pronto a mandare in prestito i suoi due giovani che al Monza di Palladino possono trovare minuti, spazio ed esperienza in un contesto che premia calciatori con le caratteristiche dei due azzurri. Per Zerbin l’accordo economico già è stato trovato, con il calciatore volenteroso di fare questa nuova esperienza. È ai dettagli anche Popovic, il classe 2006 di tante belle speranze è già in direzione Monza.

In ogni caso le ufficialità arriveranno nella giornata di domani, dunque a Supercoppa conclusa. Entrambi i calciatori sembravano già pronti ad indossare la maglia del Frosinone, ma per una serie di inconvenienti, tra cui la mancanza dello “slot extracomunitario” (per Popovic) che ha reso di fatto impossibile l’affare a cui era legato anche il prestito di Alessio Zerbin., passeranno così al Monza.

In ogni caso Zerbin questa sera sarà regolarmente a disposizione di Walter Mazzarri per la finale di Supercoppa contro l’Inter. L’esterno è pronto a subentrare come successo contro la Fiorentina. Popovic invece è in Italia alle prese con le ultime visite mediche ed i primi allenamenti personalizzati, prima di muoversi anche lui in direzione Monza, dove lo attende Raffaele Palladino per questa seconda metà di stagione.