Supercoppa Italiana, Napoli-Inter: le probabili formazioni della finalissima di Riyadh

Manca pochissimo al fischio d’inizio della partita Napoli-Inter, finalissima della Supercoppa Italiana 2023/2024, che da quest’anno ha visto il proprio format stravolto ed esteso alla partecipazione di ben 4 squadre.

Gli azzurri allenati da Walter Mazzarri hanno eliminato in semifinale la Fiorentina, finalista della scorsa Coppa Italia, con il rotondo punteggio di 3-0. Con lo stesso risultato l’Inter ha eliminato nell’altra partita la Lazio di Maurizio Sarri.

Saranno dunque i campioni d’Italia in carica e i detentori della Coppa Italia a contendersi il trofeo questa sera a Riyadh, in Arabia Saudita. Non dovrebbero esserci grandi novità di formazione rispetto alle due semifinali: per il Napoli confermato il nuovo 3-4-2-1, con Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus a comporre il terzetto difensivo davanti ai pali difesi da Pierluigi Gollini. Mazzocchi, Lobotka, Cajuste e Mario Rui agiranno in mediana, mentre Mazzarri sembra essere orientato a dare ancora fiducia al Cholito Simeone in attacco al fianco di Politano e Kvaratskhelia, con Raspadori che scalpita in panchina.

Napoli-Inter, le probabili formazioni

CALCIO NAPOLI (3-4-2-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Cajuste, Mario Rui; Politano, Kvaratskhelia; Simeone. Allenatore: Walter Mazzarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

ARBITRO: Rapuano