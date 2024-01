Politano rifiuta l’Arabia e si lega al Napoli: il rinnovo fino al 2027 è ad un passo

Dopo la sconfitta di ieri sera nella finale di Supercoppa contro l’Inter, il Calcio Napoli torna sul mercato e sui rinnovi di alcuni suoi gioielli. Nonostante la trasferta araba che ha favorito l’Al-Shabab a ritornare di gran forza su Politano con offerte faraoniche, la società azzurra è pronta a rinnovare il calciatore all’esterno italiano che ha detto definitivamente “no” alle tante sirene e al maxi stipendio promesso dal club arabo. L’annuncio dovrebbe arrivare nei prossimi giorni con l’attaccante pronto a rinnovare per altre tre stagioni e mezzo con il club partenopeo.

Politano-Napoli per altri tre anni e mezzo, ecco i dettagli dell’accordo

Come riporta TMW, nonostante una stagione complicata per il Napoli, Matteo Politano è rimasto saldo e lucido alle maxi offerte provenienti dall’Arabia Saudita, dove l’Al-Shabab ha più volte tentato l’affondo per il calciatore, arrivando ad offrire un mega contratto da 30 milioni di euro. Le motivazioni sul rifiuto dell’italiano sono tante, in primis l’opportunità di giocarsi la convocazione a Euro 2024 con l’Italia di Spalletti, un eventuale approdo in Arabia avrebbe drasticamente abbassato le possibilità di essere convocato.

Non in secondo piano il rapporto che il calciatore ha con Napoli e il Napoli. Diventato rapidamente uno degli idolo della tifoseria, Politano non vuole lasciare la città che gli ha regalato il primo scudetto in carriera. La società azzurra ha dunque deciso di rinnovare con l’esterno proponendo un contratto fino al 2027 (quindi tre anni e mezzo) con uno stipendio da circa tre milioni di euro a stagione, dunque un aumento rispetto al contratto attuale. Ricordiamo che il contratto attuale di Politano scadrà il 30 giugno 2025, ma la voglia di continuare da entrambe le parti ha velocizzato ogni discussione sul rinnovo, anticipandosi di un anno rispetto alla normale prassi.