Victor, non hai rispetto per Napoli e i tifosi. Già te ne sei andato, la tua presenza è impalpabile

Victor Osimhen ha parlato ancora una volta. Anzi, ha straparlato, come spesso gli è capitato nel corso della sua esperienza al Napoli. In un’intervista rilasciata ieri alla CBS, il centravanti nigeriano, impegnato in Coppa d’Africa e prossimo avversario del Camerun di Frank Anguissa agli ottavi di finale, ha ritenuto necessario mettere pubblicamente la parola fine al suo rapporto con il club azzurro già a fine gennaio.

Osimhen, non hai rispetto per Napoli e i tifosi. Già te ne sei andato, la tua presenza è impalpabile

Il caro Victor, protagonista in negativo di questa prima metà di stagione tra prestazioni sottotono, pochissimi gol e troppo chiacchiericcio da bar extra campo, ha evidentemente già dimenticato di aver firmato poche settimane fa un contratto (retroattivo) da 10 milioni (dieci) all’anno con la Società Sportiva Calcio Napoli.

E così, ha ben pensato di comportarsi ancora una volta in maniera irrispettosa nei confronti dei suoi tifosi, della gente che l’ha amato e osannato e continua a farlo nonostante in campo si faccia fatica a notarlo quando gioca, dichiarando ad una televisione che nulla c’entra con le dinamiche della squadra campione d’Italia in carica, che ha già deciso il suo ‘prossimo step‘ quale sarà.

E l’ha fatto a chilometri e chilometri di distanza, senza avere neanche la decenza di parlarne con la propria gente indossando le vesti azzurre. Hai proprio stufato, Victor. Le tue continue mancanze, i tuoi irritanti atteggiamenti pubblici sono diventati intollerabili. Torna quanto prima, cerca di fare più gol possibili con la bocca cucita, e poi vatti a godere i soldi altrove. Napoli ti ha dato credibilità, fama, ricchezza, popolarità e centralità nel mondo del calcio. Ma adesso non ti sopporta più. Non sopporta più il tuo essere irrispettoso e la tua ignoranza.

Si Victor, sei ignorante: ignori e calpesti l’amore della gente di Napoli. La stessa gente che ti ha dato tutto. E che ora non vede l’ora che tu ti tolga la maglia azzurra. In silenzio.