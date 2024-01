Perez sempre più azzurro: il Napoli rilancia e la fumata bianca si avvicina

Dopo l’arrivo di Dendonker, il Calcio Napoli vuole continuare il suo calciomercato invernale. I dirigenti azzurri infatti vogliono regalare un’altra pedina a Mazzarri da aggiungere al suo scacchiere tattico. Questa volta gli occhi sul reparto difensivo, dopo il tecnico toscano da qualche settimana sta provando a trasformarlo “a tre”. Ragion per cui gli azzurri si sono fiondati sull’argentino dell’Udinese, Nehuen Perez. Il centrale bianconero sarebbe ideale per il nuovo schema di gioco grazie alla sua esperienza con questo modulo e proprio sul calciatore ci sono novità abbastanza importanti in chiave Napoli.

Perez si avvicina al Napoli, l’offerta degli azzurri soddisfa l’Udinese

Secondo le ultime riportate da Il Mattino, l’Udinese ha accettato l’offerta di 18 milioni proposta dal Napoli negli scorsi giorni. Dopo aver detto di “no” ai 15 milioni iniziali offerti dalla dirigenza azzurra, i bianconeri hanno deciso di dare il “via libera” alle contrattazioni col calciatore con un offerta di tre milioni più alta. Il club di Pozzo però sperava di arrivare a venti (cifra alzata dopo la sfida contro il Milan), valutazione che però non sembra aver gradito la dirigenza azzurra che si è fermata a due milioni in meno.

Il rialzo del club bianconero è legato ad una particolare clausola di rivendita inserita nel contratto di Nehuen Perez siglato tra Atletico Madrid e Udinese, nel momento dell’arrivo del calciatore in Italia. I Pozzo però con tutta probabilità si “accontenteranno” dei diciotto milioni proposti mentre per il calciatore ci sarà un considerevole aumento di stipendio. Visto che l’argentino in Friuli guadagna circa 400 mila euro a stagione, nel contratto siglato fino al 2027.

Nei prossimi giorni dunque dovrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca, con Mazzarri che avrà dunque una difesa pronta per fare il cambio modulo, che nelle ultime settimane è sempre più una costante negli schemi azzurri.