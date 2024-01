Gaetano Manfredi: “Dopo lo Scudetto sono diventato tifoso del Napoli”

Gaetano Manfredi è diventato tifoso del Napoli dopo la vittoria del terzo Scudetto. Lo ha affermato il sindaco di Napoli in una intervista al Corriere del Mezzogiorno dove, oltre al tema della fede calcistica, ha affrontato anche quello legato al destino dello stadio Maradona di Fuorigrotta.

Manfredi: “Sono diventato tifoso del Napoli”

Il primo cittadino Manfredi ha affermato: “Lo scudetto del Napoli è stato un momento di gioia per i tifosi azzurri, ma per tutto il popolo di napoletani, la Nazione azzurra nel mondo. Questo mi ha colpito tanto emotivamente e non posso che ritenermi oggi un tifoso del Napoli. Sì, ora tifo Napoli”.

La questione stadio Maradona

Passa successivamente al tema dello stadio Diego Armando Maradona, in merito al quale vi stato recentemente uno scambio di battute a distanza con il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro sostenne di avere degli ostacoli nell’acquisizione dell’impianto a causa di un “sindaco juventino” e di consiglieri comunali che forse non volevano davvero bene al Napoli. Non tardò ad arrivare la risposta veemente sia del Consiglio che del sindaco, il quale ribadì come non gli fosse mai giunta sul tavolo una proposta seria da parte di De Laurentiis, nell’interesse principalmente dei cittadini. Concetto ora ribadito.

Ancora nessuna proposta da parte di De Laurentiis

“Lo stadio Maradona è della città, dei tifosi, di tutti – ha detto Gaetano Manfredi – Dobbiamo trovare una soluzione che riesca a garantire i necessari e importanti interventi di ristrutturazione. Aspetto un’adeguata proposta economica e una serie di garanzie. Ma il Maradona va adeguato e modernizzato, non v’è dubbio”.