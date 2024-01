Castel Volturno, il Napoli corre verso la Lazio: la lista degli assenti è lunghissima

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match dell’Olimpico contro la Lazio in programma domenica per la 22esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Di seguito il gruppo è stato impegnato in lavoro tecnico tattico. Chiusura con partita a tutto campo. Meret, Natan e Olivera hanno svolto lavoro personalizzato in campo e palestra.

Report allenamento SSC Napoli, continua la preparazione in vista della Lazio

Il tecnico del Napoli Walter Mazzarri per la trasferta in terra capitolina dovrà fare a meno di una lunga lista di calciatori: oltre agli infortunati Meret, Natan e Olivera, infatti, saranno assenti per squalifica Cajuste, Kvaratskhelia e Simeone. A loro vanno aggiunti i già noti Anguissa e Osimhen, partiti a inizio anno per la Coppa d’Africa che si sta disputando in Costa d’Avorio. I due africani saranno avversari in Nigeria-Camerun del 27 gennaio, gara valida per gli ottavi di finale della competizione: certamente uno dei due tornerà a disposizione degli azzurri dalla prossima partita in programma il 4 febbraio prossimo allo stadio Diego Armando Maradona contro l’Hellas Verona.