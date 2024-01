Il Napoli ancora in silenzio stampa: Mazzarri non parlerà prima della Lazio

Il Calcio Napoli si prepara alla sfida di domenica 28 gennaio alle ore 18:00 contro la Lazio del grande ex Maurizio Sarri. Gli azzurri arrivano dalla Supercoppa giocata in Arabia Saudita dove gli uomini di Mazzarri hanno prima eliminato la Fiorentina in semifinale, salvo poi perdere all’ultimo istante la finalissima contro l’Inter in una partita che ha destato tantissime polemiche arbitrali. Partita che ha portato al silenzio stampa degli azzurri che si prolungherà anche nel pre-partita di Lazio-Napoli, con Mazzarri che non parteciperò alla conferenza stampa.

La scelta di non fare la conferenza stampa è stata fatta sull’idea di evitare di creare altre polemiche sulla turbolenta partita di lunedì scorso contro l’Inter. L’arbitraggio è stato al centro delle tante discussioni per tutta la settimana. Subito dopo il fischio finale gli azzurri hanno preferito il silenzio, avendo come unica voce quella del presidente De Laurentiis che ha parlato ai microfoni di Mediaset nel post gara.

La scelta dunque è stata presa in funzione del guardare avanti senza ritornare sul passato. La società azzurra ha però assicurato che il tecnico parlerà nel post-partita della sfida di domenica sera, per commentare il big match dell’Olimpico. Partita da dentro o fuori per gli azzurri in chiave Champions League, con Mazzarri che avrà a disposizione tutti i nuovi acquisti. Saranno assenti Kvara e Simeone per squalifica senza dimenticare Anguissa e Osimhen ancora impegnati in Coppa d’Africa, ma con i due che si affronteranno domani sera per i quarti di finale e dunque il Napoli ha la certezza di poter abbracciare almeno un calciatore per l’inizio di settimana prossima.