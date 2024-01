Castel Volturno, primo allenamento per Dendoncker: subito a disposizione di Mazzarri

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match dell’Olimpico contro la Lazio in programma domenica per la 22esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con riscaldamento e torello.

Successivamente il gruppo ha svolto lavoro atletico con esercizi sulla rapidità. Chiusura con seduta tecnico tattica. Primo giorno di allenamento per Dendoncker. Meret, Natan e Olivera hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e campo.

Gli uomini di Walter Mazzarri saranno impegnati domenica 28 gennaio allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio allenata dall’indimenticato ex Maurizio Sarri. Gli azzurri, in grande emergenza di formazione, sono chiamati all’impresa per accorciare ulteriormente la classifica ed avvicinarsi al quarto posto occupato dalla Fiorentina. L’ultima piazza utile per la qualificazione alla prossima UEFA Champions League dista attualmente 3 punti, ma tra i campioni d’Italia in carica e i viola ci sono ben quattro squadre: si tratta di Roma, Bologna, Lazio e Atalanta. Sei squadre in un fazzoletto, che si giocheranno le piazze europee. Tutte, tranne i giallorossi, hanno una partita in meno rispetto alle altre compagini di Serie A.