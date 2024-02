Zielinski premiato miglior calciatore polacco del 2023, il Napoli: “Congratulazioni Piotr!”

Nonostante un 2024 iniziato col piede sbagliato e lontano da Napoli, Piotr Zielinski torna a far parlare di sé, ma stavolta non per le vicende di mercato che lo vedono promesso sposo dell’Inter a giugno. Il centrocampista infatti è stato premiato come miglior calciatore polacco del 2023, complice anche l’impresa scudetto con il Napoli. Il centrocampista è riuscito a vincere il premio che vedeva Lewandowski dominatore delle ultime dodici edizioni (vincendone undici). Sul premio si è esposto anche il Calcio Napoli che con un breve tweet ha fatto i complimenti al calciatore.

Zielinski vince il premio grazie all’impresa col Napoli, ma l’Inter è il suo futuro

Il centrocampista polacco al centro delle mille voci di mercato è stato eletto dai giornalisti del settimanale Pilka Nozna come il miglior calciatore polacco del 2023. Un premio molto ambito che vedeva Robert Lewandowski come dominatore assoluto per oltre un decennio. Il calciatore azzurro, oltre ad aver battuto proprio l’attaccante attualmente in forza al Barcellona, è riuscito a mettersi dietro anche il portiere della Juventus, Szczesny e il centrocampista del Fenerbahce, Szymanski.

Sul premio si è espresso anche il Napoli sui propri canali social che in mattinata ha pubblicato una foto del calciatore con scritto: “Congratulazioni Piotr!”. Un messaggio sicuramente molto freddo, complice anche i rapporti oramai compromessi con il calciatore che è promesso sposo dell’Inter a giugno, come detto anche da Marotta ma soprattutto dal padre del centrocampista che ha ammesso: “Piotr lascerà il Napoli e continuerà a giocare in Italia”. Poche parole ma chiarissime per un futuro già segnato che aspetta solo il mese di giugno per avere la conferma ufficiale.

Zielinski è stato eletto miglior calciatore polacco del 2023 Congratulazioni Piotr! ? ? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/vvWYTzPoGI — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 6, 2024

Fino a quel momento, il polacco sarà un “separato in casa” e l’esclusione dalla lista Champions League è solo la conferma di un rapporto che oramai è agli sgoccioli.