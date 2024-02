Quarto posto, è corsa a sei: il calendario fino alla prossima sosta

Mancano sei giornate di Serie A alla prossima sosta per le nazionali, prevista per la metà di marzo. Andiamo ad analizzare il calendario delle squadre impegnate nella lotta al quarto posto, occupato attualmente dall’Atalanta di Giampiero Gasperini. Sei compagini in un fazzoletto: sono solo 5 i punti di distanza dalla squadra bergamasca alla Lazio nona.

Un mese che dirà tanto, se non tutto, di quelle che saranno le ambizioni del Napoli da qui alla fine del campionato. Gli azzurri di partite ne giocheranno ben 9 in questo segmento di stagione: dovranno infatti recuperare il 28 febbraio la sfida non disputata contro il Sassuolo per la Supercoppa Italiana, e soprattutto sfideranno due volte il Barcellona negli ottavi di Champions League, altro grande obiettivo degli azzurri. Passare quel turno consentirebbe infatti di continuare a coltivare ambizioni mondiali.

Questa nel dettaglio la classifica di Serie A dal quarto al nono posto:

4. Atalanta Bergamasca Calcio 39 (Champions League)

5. Associazione Sportiva Roma 38 (Europa League)

6. Bologna Football Club 1909 36 (Conference League)

7. Società Sportiva Calcio Napoli 35

8. Associazione Calcio Firenze Fiorentina 34

9. Società Sportiva Lazio 34

SERIE A, CORSA CHAMPIONS: IL CALENDARIO FINO ALLA SOSTA

*scontro diretto *scontro con Inter, Juve o Milan

24ESIMA GIORNATA

Cagliari-Lazio (10 febbraio)

Roma-Inter (10 febbraio) **

Milan-NAPOLI (11 febbraio) **

Fiorentina-Frosinone (11 febbraio)

Bologna-Lecce (11 febbraio)

Genoa-Atalanta (11 febbraio)

21a GIORNATA (recupero)

Bologna-Fiorentina (14 febbraio) *

25a GIORNATA

NAPOLI-Genoa (17 febbraio)

Atalanta-Sassuolo (17 febbraio)

Lazio-Bologna (18 febbraio) *

Empoli-Fiorentina (18 febbraio)

Frosinone-Roma (18 febbraio)

CHAMPIONS LEAGUE (OTTAVI ANDATA)

NAPOLI-Barcellona (21 febbraio)

21a GIORNATA (recupero)

Torino-Lazio (22 febbraio)

26a GIORNATA

Bologna-Verona (23 febbraio)

Cagliari-NAPOLI (25 febbraio)

Milan-Atalanta (25 febbraio) **

Roma-Torino (26 febbraio)

Fiorentina–Lazio (26 febbraio) *

21a GIORNATA (recupero)

Sassuolo-NAPOLI (28 febbraio)

Inter-Atalanta (28 febbraio) **

27a GIORNATA

Lazio-Milan(1 marzo) *

Monza-Roma (2 marzo)

Torino-Fiorentina (2 marzo)

Atalanta–Bologna (3 marzo) *

NAPOLI-Juventus (3 marzo) **

28a GIORNATA

Bologna-Inter (10 marzo) **

Fiorentina–Roma (10 marzo) *

Juventus-Atalanta (10 marzo) **

Lazio-Udinese (10 marzo)

NAPOLI-Torino (10 marzo)

CHAMPIONS LEAGUE (OTTAVI RITORNO)

Barcellona-NAPOLI (12 marzo)

29a GIORNATA

Atalanta–Fiorentina (17 marzo) *

Empoli-Bologna (17 marzo)

Frosinone-Lazio (17 marzo)

Inter-NAPOLI (17 marzo) **

Roma-Sassuolo (17 marzo)