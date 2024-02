Castel Volturno, tornano tutti a disposizione di Mazzarri: manca il solo Osimhen

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro per la 24esima giornata del campionato italiano di Serie A.

Report allenamento SSC Napoli, tutti a disposizione di Walter Mazzarri

La squadra ha lavorato sul campo 3 dove ha iniziato la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto esercizi di rapidità e seduta tecnico tattica. Zielinski, Olivera e Meret hanno lavorato in gruppo.

Walter Mazzarri avrà dunque tutti a disposizione, eccezion fatta per il centravanti Victor Osimhen impegnato con la Nigeria nella finale di Coppa d’Africa e per lo squalificato Mario Rui, in vista della sfida di domenica sera contro il Milan di Stefano Pioli il cui calcio d’inizio è previsto per le 20,45.

Gli azzurri si trovano attualmente a -14 dai rossoneri, ma hanno una partita da recuperare: in caso di doppia vittoria, accorcerebbero il gap a 8 lunghezze.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-NAPOLI

Domenica 11 febbraio, ore 20:45

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Squalificati: Reijnders | Indisponibili: Caldara, Chukwueze, Kalulu, Mirante, Pobega, Thiaw, Tomori

Ballottaggi: Bennacer 80%-Musah 20%

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

Squalificati: Mario Rui | Indisponibili: Osimhen

Ballottaggi: Cajuste 55%-Ostigard 45% (passaggio al 3-4-3), Politano 55%-Ngonge 45%, Simeone 55%-Raspadori 30%-Ngonge 15%