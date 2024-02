76′ – Cambia Mazzarri: dentro Lindstrom e il rientrante Olivera , fuori Mazzocchi e Zielinski .

e il rientrante , fuori e . 69′ – Pericolosissimo il Milan con Leao , che calcia dai 16 metri ma non riesce a trovare lo specchio per pochi centimetri.

, che calcia dai 16 metri ma non riesce a trovare lo specchio per pochi centimetri. 68′ – Kvaratskhelia si accentra e calcia: tiro centrale, blocca a terra Maignan .

si accentra e calcia: tiro centrale, blocca a terra . 66′ – Cambia il Milan: fuori Bennacer e Kjaer , dentro Simic e Musah .

e , dentro e . 60′ – Sfiora il pareggio il Napoli con Politano , che calcia a giro dal limite: la palla esce di pochi centimetri alla destra di Maignan .

, che calcia a giro dal limite: la palla esce di pochi centimetri alla destra di . 58′ – Indemoniato Kvaratskhelia , punta Kjaer , lo supera, entra in area, ma Florenzi , lo chiude in angolo in maniera decisiva.

, punta , lo supera, entra in area, ma , lo chiude in angolo in maniera decisiva. 55′ – Cambia ancora Mazzarri: fuori Simeone , dentro Raspadori .

, dentro . 54′ – Occasione per il Napoli: Bennacer sbaglia il servizio centrale, Simeone ruba palla caparbiamente, arriva al limite e calcia. Palla di poco alta.

sbaglia il servizio centrale, ruba palla caparbiamente, arriva al limite e calcia. Palla di poco alta. 53′ – Leao calcia da fuori, palla alle stelle.

calcia da fuori, palla alle stelle. 53′ – Conclusione di Bennacer da fuori, palla a lato. Ritmi alti in avvio di ripresa.

da fuori, palla a lato. Ritmi alti in avvio di ripresa. 50′ – Ci prova subito Politano , palla di poco larga.

, palla di poco larga. 47′ – Tiro di Florenzi da fuori, palla deviata, Gollini si salva con i piedi.

da fuori, palla deviata, si salva con i piedi. 46′ – Batte il Milan, riprende l’incontro.

46′ – Cambia il Napoli: fuori Ostigard, dentro Politano.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45′ – Sarà di 3′ il recupero.

37′ – Cambio obbligato per il Milan: fuori Calabria infortunato, dentro Florenzi .

infortunato, dentro . 28′ – Conclusione a giro di Leao , vola Gollini ed evita il secondo gol rossonero.

, vola ed evita il secondo gol rossonero. 25′ – GOL DEL MILAN – Leao trova in profondità Theo Hernandez , che trafigge Gollini da pochi passi.

– trova in profondità , che trafigge da pochi passi. 10′ – Clamorosa opportunità per il Napoli: Kvaratskhelia va via sulla destra, mette al centro un cross basso per Simeone , che in anticipo sul diretto avversario non riesce a centrare la porta da ottima posizione.

va via sulla destra, mette al centro un cross basso per , che in anticipo sul diretto avversario non riesce a centrare la porta da ottima posizione. 5′- Prime fasi di studio: tanti contrasti e poche azioni fluide.

1′ – Batte il Napoli, inizia la sfida di San Siro.

INIZIO PARTITA

Benvenuti alla cronaca in tempo reale della partita Milan-Napoli, in programma questa sera a San Siro con calcio d’inizio previsto per le 20,45.

Milan-Napoli, le formazioni ufficiali: in diretta dallo stadio San Siro

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

NAPOLI (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Mazzocchi; Kvaratskhelia, Simeone. All. Mazzarri.