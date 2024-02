Tra poche ore il Napoli e Victor Osimhen si ritroveranno. L’ultima volta risale al 23 dicembre scorso, più precisamente all’86’ della sfida tra la Roma e gli azzurri (persa 2-0). In quell’occasione, il nigeriano si fece espellere lasciando la squadra in 9 uomini, condannandola di fatto alla sconfitta.

Poi, di lui, si sono letteralmente perse le tracce. Dopo aver raggiunto in anticipo la propria nazionale in Africa, infatti, Osimhen si è dedicato esclusivamente all’obiettivo Coppa d’Africa, sfumato ieri in maniera sanguinosa nella finalissima contro i padroni di casa della Costa d’Avorio.

Osimhen torna a Napoli acciaccato e demoralizzato: solo una cosa può rivitalizzarlo

La Nigeria ha perso 2-1 dopo essere passata in vantaggio: un vero e proprio incubo per le Super Aquile e per Victor, che ha disputato tutte le partite della competizione (sette), giocando 646′ su 660′. In pratica le ha giocate tutte, l’attaccante del Napoli, nonostante i numerosi problemi fisici – gastroenterite su tutte – e i colpi proibiti subiti sistematicamente dagli avversari.

Che Osimhen tornerà dunque alla corte di Mazzarri? Sicuramente un calciatore affaticato e provato, soprattutto dal punto di vista umorale. La Coppa d’Africa è sempre stato il suo più grande obiettivo, ed essere arrivato ad una manciata di minuti dalla sua conquista, salvo poi vederla sfumare in maniera brutale, non gioverà certamente dal punto di vista psicologico.

Inoltre, nel corso della sua infinita permanenza in Africa, non sono mancate le polemiche a distanza: prima ha battibeccato con il procuratore di Kvaratskhelia, poi ha dichiarato in un’intervista di aver già scelto la sua prossima squadra.

Difficile pensare che la sua testa non sia già altrove, ma la Champions League potrebbe restituirgli quella motivazione persa per la strada. La doppia sfida contro il Barcellona, ridarà certamente grandi stimoli al numero 9, che vuole vendicare la cocente eliminazione ai quarti della stagione passata contro il Milan. Questa volta ci sarà a tutti i costi: Napoli e il Napoli lo aspettano.