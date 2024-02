Castel Volturno, buone notizie per Mazzarri: finalmente tutti a disposizione

Dopo la gara di San Siro con il Milan, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa in programma sabato allo Stadio Maradona per la 25esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 dove ha iniziato la sessione con riscaldamento ed esercitazione finalizzata al possesso palla. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro aerobico. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto.

Report allenamento SSC Napoli, finalmente tutti a disposizione di Mazzarri

Finalmente Walter Mazzarri avrà tutti gli effettivi a disposizione: per domani è infatti previsto il rientro in città di Victor Osimhen, reduce dalla Coppa d’Africa. Da valutare le sue condizioni fisiche, non è da escludere che il tecnico di San Vincenzo possa optare per tenerlo a riposo sabato pomeriggio in campionato, in vista della partita di mercoledì prossimo contro il Barcellona, valida per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Passare il turno contro i catalani, in emergenza di gioco e risultati alla stregua degli azzurri, è l’unica possibilità che il club di Aurelio De Laurentiis ha per coltivare ancora speranze di qualificazione al prossimo Mondiale per club, in programma nell’estate del 2025 in America.