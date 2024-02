Il Calcio Napoli si prepara alla sfida di questo weekend (sabato alle ore 15:00) contro il Genoa di Alberto Gilardino, dopo il ko di Milano. Gli azzurri hanno assoluto bisogno dei tre punti per rilanciarsi nella difficile corsa Champions League. Anche contro i liguri però Mazzarri (sicuramente dall’inizio) dovrà fare a meno di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano dopo aver perso la finale di Coppa d’Africa domenica scorsa ancora deve rientrare a Napoli e il suo ritorno è previsto solo nella giornata di venerdì, per un motivo molto singolare al termine di una competizione che ha creato solo problemi alla punta.

Osimhen dimagrito e con la nostalgia di casa, prima del rientro a Napoli vira a Lagos

Come riporta infatti il “Corriere della Sera”, Victor Osimhen non sarà a disposizione di Mazzarri nei prossimi due giorni e con molta probabilità rischia di saltare anche la sfida contro il Genoa, salvo la scelta di mandarlo in campo per i minuti finali. Il calciatore infatti arriva da un’estenuante Coppa d’Africa che ha messo in difficoltà il calciatore sotto l’aspetto fisico, sia con dei problemi muscolari e sia per problemi gastrointestinali che gli hanno fatto perdere qualche kilo di troppo.

Oltre le vicende fisiche, il calciatore ha chiesto un permesso (avendo risposta positiva del Napoli) per rientrare con un giorno di ritardo in Campania per poter ritornare nella sua Lagos per salutare tutti i parenti prima del rientro in Italia che si prolungherà fino al termine della stagione calcistica. Continuano ancora dunque i grattacapi anche per Mazzarri, che nell’attesa del rientro del suo attaccante non riesce ancora a trovare la migliore soluzione in attacco con l’emblematico dubbio tra Raspadori e Simeone che almeno per ora non stanno dando risposte concrete e positive.