Nelle ultime ore era stato reso noto il posticipo del ritorno a Napoli da parte dell’attaccante nigeriano, che dopo oltre un mese in Coppa d’Africa aveva chiesto e avuto l’ok dalla società per un permesso di un ulteriore giorno per salutare i parenti a Lagos prima di partire in direzione Italia. Negli ultimi minuti, però, il Calcio Napoli ha deciso di revocare il permesso inizialmente dato ad Osimhen. Il calciatore infatti a breve sarà in viaggio per tornare agli ordini di Mazzarri in vista della sfida contro il Genoa di sabato pomeriggio.

Il Napoli ci ripensa e richiama Osimhen, il calciatore si vede il suo permesso revocato

Troppo importanti le prossime partite e troppo il tempo che il Napoli ha dovuto aspettare per riavere il suo Osimhen. La notizia uscita in mattinata del permesso aveva destato non pochi dubbi ai tifosi che sui social si sono scatenati contro la società. Dopo qualche ora però il Napoli ha reso noto che il calciatore non avrà più il giorno in più di riposo ed è stato richiamato con effetto immediato in Italia, per esser a disposizione per la partita di sabato pomeriggio contro il Genoa di Alberto Gilardino.

Il permesso era stato dato per far recuperare le energie mentali e fisiche al calciatore dopo la difficile Coppa d’Africa chiusa con una sola rete e la delusione nella finale persa contro la Costa d’Avorio. Ma il Napoli ha capito che serve l’immediato ritorno del suo bomber, viste anche le tante difficoltà offensive delle ultime settimane degli uomini di Mazzarri. Per questo motivo il permesso inizialmente accettato è stato revocato e nelle prossime ore l’attaccante sarà in Italia. Il nigeriano con tutta probabilità sarà a disposizione del tecnico toscano già nell’allenamento in programma domani pomeriggio.