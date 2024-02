Seduta mattutina a Castel Volturno, arrivano conferme sul rientro di Osimhen

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa in programma sabato allo Stadio Maradona per la 25esima giornata di Serie A (ore 15). La squadra si è allenata sul campo 1 dove ha iniziato la sessione con riscaldamento e circuito di forza. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 3 dove ha svolto esercitazione tecnica. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto.

Report allenamento SSC Napoli, continua la preparazione in vista del Genoa: domani torna Osimhen

Intanto arrivano conferme circa il rientro di Victor Osimhen: secondo quanto riportato da ANSA, il club azzurro ha richiamato all’ordine l’attaccante nigeriano, che dovrebbe tornare in città domani per poi essere subito a disposizione del tecnico Walter Mazzarri in vista della fondamentale partita di sabato contro i liguri allenati da Alberto Gilardino.

Inizialmente si era vociferato che il capocannoniere della passata Serie A sarebbe rientrato direttamente questo fine settimana, saltando la sfida di campionato per poi tornare in squadra direttamente contro il Barcellona, nella gara di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League che si disputerà mercoledì sera.

Il Napoli non sembra però aver accettato la richiesta del calciatore di ritardare il rientro, dopo quasi due mesi di assenza forzata tra squalifica e Coppa d’Africa.