Victor Osimhen non tornerà a Napoli, almeno non questa mattina. L’odissea che stanno vivendo i tifosi azzurri assume contorni nebulosi: il calciatore, che si era regolarmente imbarcato sul volo Lagos-Istanbul, non è riuscito a prendere la coincidenza a causa di un ritardo di 20 minuti. Verosimilmente arriverà in città solo in serata.

ULTIM’ORA/ L’aereo ritarda, Osimhen perde la coincidenza: salterà il Genoa

Secondo quanto riportato da Sky Sport, è oramai da escludere la sua presenza nella partita che vedrà impegnato il Napoli contro il Genoa allo stadio Diego Armando Maradona sabato alle ore 15. Il suo arrivo in città dovrebbe essere previsto per le 18,15, salvo cambiamenti dell’ultim’ora.

Victor Osimhen tornerà dunque a disposizione direttamente per la sfida di mercoledì prossimo contro il Barcellona, valida per gli ottavi di finale di andata della UEFA Champions League. Walter Mazzarri non rischierà il suo impiego in campionato: il nigeriano sosterrà al massimo la seduta di allenamento prevista per domani, ma con un viaggio lungo e tortuoso sulle spalle e qualche acciacco ancora da smaltire, non verrà rischiato contro i grifoni.

Il tecnico di San Vincenzo si affiderà ancora ad uno tra il Cholito Simeone e Giacomo Raspadori, oltre che all’imprescindibile Khvicha Kvaratskhelia.