Castel Volturno, seduta mattutina in vista di sabato. Odissea Osimhen, salterà il Genoa

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa in programma sabato allo Stadio Maradona per la 25esima giornata di Serie A (ore 15). La squadra ha lavorato sul campo 3 dove ha iniziato la sessione con riscaldamento ed esercizi di rapidità. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico.

Report allenamento SSC Napoli, squadra al lavoro in vista del Genoa

Sabato Victor Osimhen non sarà a disposizione di Walter Mazzarri. Secondo aggiornamenti dell’ultim’ora riportati dai colleghi di Sky Sport, infatti, l’attaccante nigeriano avrebbe perso la coincidenza che l’avrebbe dovuto riportare il città da Istanbul a causa di un ritardo del volo partito da Lagos.

Il numero 9 dovrebbe riuscire a rientrare solo questa sera a Napoli: troppo poco il tempo a sua disposizione per scendere in campo già sabato contro il Genoa. Sarebbe un rischio troppo alto quello di schierarlo in condizioni fisiche precarie e con un solo allenamento sulle spalle, in vista della partita di mercoledì prossimo contro il Barcellona, valida per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Il doppio confronto con i catalani vale non solo il passaggio ai quarti, ma soprattutto punti fondamentali nel ranking continentale che potrebbero consentire al Napoli, in caso di avanzamento del turno, di giocarsi importanti chance di qualificazione al prossimo Mondiale per Club.