Saranno 11 giorni di fuoco quelli che attendono il Napoli a partire dalla sfida di sabato in programma alle ore 15 contro il Genoa, fino a quella di Sassuolo del 28 febbraio prossimo.

Quattro partite in meno di due settimane che consegneranno agli azzurri i reali obiettivi stagionali, e che racconteranno dove gli uomini di Mazzarri potranno realmente arrivare. Tre match di campionato, uno di UEFA Champions League: due in casa, altrettanti in trasferta.

SSC Napoli, tutto in due settimane: perché le prossime quattro partite valgono 200 milioni

I partenopei si trovano attualmente a 7 punti di distanza dal quarto posto che vale la qualificazione alla prossima UCL: un traguardo troppo importante da raggiungere, visto anche il nuovo format della competizione che verrà inaugurato proprio la stagione ventura e che vedrà lo stravolgimento della prima fase (girone unico e 8 gare sicure), nonché l’ampliamento del numero delle partecipanti da 32 a 36.

La partita contro il Barcellona sarà invece il primo dei due capitoli continentali che il Napoli dovrà provare a trasformare in ‘mondiali‘: passare ai quarti vorrebbe infatti dire che il club di De Laurentiis ad aprile avrà ancora chance di qualificarsi alla Coppa del Mondo per club a 32 squadre che si giocherà a cavallo tra giugno e luglio 2025 negli Stati Uniti d’America.

In termini economici, a conti fatti i due obiettivi valgono circa 200 milioni di euro totali e la ribalta globale del brand. Sportivamente parlando, praticamente una questione di ‘vita o morte‘.

Questa nel dettaglio la classifica di Serie A dal quarto al nono posto:

4. Atalanta Bergamasca Calcio 42 (Champions League)

5. Bologna Football Club 1909 42 (Europa League)

6. Associazione Sportiva Roma 38 (Conference League)

7. Società Sportiva Lazio 37

8. Associazione Calcio Firenze Fiorentina 37

9. Società Sportiva Calcio Napoli 35

SERIE A, CORSA CHAMPIONS: IL CALENDARIO

*scontro diretto *scontro con Inter, Juve o Milan

25a GIORNATA

NAPOLI-Genoa (17 febbraio)

Atalanta-Sassuolo (17 febbraio)

Lazio-Bologna (18 febbraio) *

Empoli-Fiorentina (18 febbraio)

Frosinone-Roma (18 febbraio)

CHAMPIONS LEAGUE (OTTAVI ANDATA)

NAPOLI-Barcellona (21 febbraio)

21a GIORNATA (recupero)

Torino-Lazio (22 febbraio)

26a GIORNATA

Bologna-Verona (23 febbraio)

Cagliari-NAPOLI (25 febbraio)

Milan-Atalanta (25 febbraio) **

Roma-Torino (26 febbraio)

Fiorentina–Lazio (26 febbraio) *

21a GIORNATA (recupero)

Sassuolo-NAPOLI (28 febbraio)

Inter-Atalanta (28 febbraio) **