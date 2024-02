Napoli, il rinnovo di Meret dipende da una particolare clausola sul contratto

Il Calcio Napoli si prepara alla sfida di sabato alle 15:00 contro il Genoa di Alberto Gilardino. Per Walter Mazzarri i dubbi sono ancora tanti sulla formazione, la prima incognita naturalmente quella legata ad Osimhen e alle sue condizioni dopo il rientro dalla Coppa d’Africa (persa in finale dalla sua Nigeria contro i padroni di casa della Costa d’Avorio). L’altro grande dubbio è legato alla porta con Meret che è ritornato ad allenarsi regolarmente col gruppo ed è pronto a riprendersi il posto da titolare, anche per una particolare clausola sul contratto legata al rinnovo.

La clausola di Meret sul rinnovo col Napoli e la corsa al posto di Gollini

Come riporta la Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, il portiere del Napoli è vincolato da una particolare clausola sul contratto che vincola il rinnovo dell’ex Udinese. Infatti in caso del raggiungimento del 70% delle presenze sul numero complessivo di partite giocate dagli azzurri, il rinnovo scatterà in automatico. Con cifra attorno al milione e mezzo con estensione fino al 2025.

Per questo motivo il portiere ha forzato il recupero ed è già di nuovo a disposizione di Mazzarri che nelle ultime settimane ha potuto vedere all’opera Gollini, con prestazioni molto buone nonostante il periodo di stagione non facile per gli azzurri. I due ora sono in ballottaggio per la partita di domani ma secondo le ultime è Meret attualmente in testa per la maglia da titolare. Il dubbio però verrà sciolto solamente nelle ultime ore prima della sfida contro il Genoa, con Gollini che, complice le ottime partite in questo mese, ha messo in seria difficoltà il tecnico toscano sulle scelte. Ricordando che settimana prossima ci sarà anche la decisiva sfida di Champions League contro il Barcellona, una vetrina a cui nessuno dei due portieri vuole rinunciare.