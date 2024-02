CLAMOROSO/ Scossone in casa Napoli, pronto il cambio allenatore: Calzona con Hamsik come vice

Clamoroso scossone in casa Calcio Napoli: secondo le ultime indiscrezioni riportate da DAZN il presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto al terzo cambio in panchina. Dopo l’esonero di Rudi Garcia, secondo le ultime anche quello di Walter Mazzarri è cosa quasi certa. Il successore però è la coppia che non ti aspetti, infatti sulla panchina del Napoli con molta probabilità si siederà Francesco Calzona con Marek Hamsik suo assistente, il tecnico della nazionale slovacca ha avuto l’ok per la doppia panchina e ora attende solo notizie sul futuro di Mazzarri.

Calzona e Hamsik è la scommessa, Mazzarri ha le ore contate in casa Napoli

La notizia è arrivata all’improvviso nella nottata di ieri, il tecnico della Slovacchia sarebbe in procinto a firmare con il Napoli dopo aver trovato l’accordo con Aurelio De Laurentiis ed ora il presidente degli azzurri ci riflette sul futuro di Mazzarri e il cambio potrebbe arrivare prima della sfida di mercoledì sera contro il Barcellona (per l’andata degli ottavi di Champions League). Con il nativo di Vibo Valentina, in panchina arriverà anche Marek Hamsik che è pronto al ritorno nella sua Napoli dopo aver appeso le scarpette al chiodo quasi un anno fa.

Francesco Calzona oltre all’ultima avventura con la Slovacchia, di cui è il CT dal 2022, ha sviluppato molta della sua carriera al fianco di Maurizio Sarri. I due infatti sono stati assieme dal 2012 al 2018, condividendo l’esperienza all’Empoli ma soprattutto quella al Napoli, che tutti ricordano. Il tecnico ha poi voluto lasciare Sarri per lavorare nello staff tecnico del Cagliari, per poi ritornare l’anno dopo al Napoli, entrando nello staff di Luciano Spalletti per la stagione 2021-2022, chiusa con il ritorno in Champions League. Prima di firmare con la Slovacchia per un progetto tutt’ora ambizioso, con la nazionale qualificata contro ogni pronostico ad Euro 2024.